Donostia-San Sebastián

Kga.41757_7261

Esta foto es de la C/Tejeria, que mas bien podría pertenecer a un Barrio Gitano Andaluz .

Es Una vergüenza que este bajo que al parecer pertenece a una Asociación de "SEPARADOS" el Ayto les deje tenerlo así , por a qui pasan muchas veces la Guardia Municipal y Ertzainas y al parecer como no es el CENTRO , miran para otro lado y no pasa nada .

Que hagan el favor de personarse un dia y seguramente no tienen Permiso ni para estar ahí y mucho menos de tener esa entrada que parece un 'Rastro Gitano' . . . . . . .